Розмова Трампа з Путіним 18 березня — російський диктатор міг змусити президента США чекати

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, спеціально змусив американського лідера Дональда Трампа чекати із дзвінком. Розмова президентів почалася на годину пізніше.

Про це пише Sky News у вівторок, 18 березня.

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Розмова Трампа і Путіна почалася пізніше

Британський мовник звернув увагу на те, що телефонна розмова між Трампом і Путіним почалася на годину пізніше запланованого часу — о 16:00 (за Києвом), тоді як Кремль анонсував початок о 15:00.

У російського диктатора сьогодні була зустріч із представниками бізнесу, і за повідомленнями росЗМІ, Путін залишив захід лише о 15:52 за київським часом.

Нагадаємо, по обіді 18 березня розпочалась розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори йдуть добре". Тим часом індекс українських акцій значно підскочив.