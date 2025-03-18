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Путін міг спеціально змусити Трампа чекати на дзвінок, — Sky News

18 березня 2025 18:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розмова Трампа з Путіним 18 березня — російський диктатор міг змусити президента США чекати
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, спеціально змусив американського лідера Дональда Трампа чекати із дзвінком. Розмова президентів почалася на годину пізніше.

Про це пише Sky News у вівторок, 18 березня.

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Розмова Трампа і Путіна почалася пізніше

Британський мовник звернув увагу на те, що телефонна розмова між Трампом і Путіним почалася на годину пізніше запланованого часу — о 16:00 (за Києвом), тоді як Кремль анонсував початок о 15:00. 

У російського диктатора сьогодні була зустріч із представниками бізнесу, і за повідомленнями росЗМІ, Путін залишив захід лише о 15:52 за київським часом. 

Нагадаємо, по обіді 18 березня розпочалась розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори йдуть добре". Тим часом індекс українських акцій значно підскочив.

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