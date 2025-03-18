Разговор Трампа с Путиным 18 марта — российский диктатор мог заставить президента США ждать

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, специально заставил американского лидера Дональда Трампа ждать со звонком. Разговор президентов начался на час позже.

Об этом пишет Sky News во вторник, 18 марта.

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Разговор Трампа и Путина начался позже

Британский вещатель обратил внимание на то, что телефонный разговор между Трампом и Путиным начался на час позже запланированного времени — в 16:00 (по Киеву), тогда как Кремль анонсировал начало в 15:00.

У российского диктатора сегодня была встреча с представителями бизнеса, и по сообщениям росСМИ, Путин покинул мероприятие только в 15:52 по киевскому времени.

Напомним, после обеда 18 марта начался разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В Белом доме заявили, что "переговоры идут хорошо". Между тем индекс украинских акций значительно подскочил.