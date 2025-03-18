Атаки РФ на энергетику Украины — что будет в случае нарушения перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 18 марта, Путин принял предложение Трампа о прекращении ударов по инфраструктуре в течение 30 дней. Однако если Россия продолжит бить по украинской энергетике, то получит ответ.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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По словам главы государства, США должны быть посредниками в договоренности о прекращении ударов по объектам инфраструктуры. Штаты должны стать гарантами выполнения соглашения, убежден Зеленский.

"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны, украинская и российская, могут не бить по энергетике. Мы будем это поддерживать, это была наша инициатива", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом согласился на 30-дневный отказ от ударов по инфраструктуре. Соответствующий приказ он отдал военным.

Это также подтвердил Дональд Трамп. Он отметил, что стороны и в дальнейшем будут работать над полным прекращением огня.