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Зеленський підтвердив, що Україна підтримала припинення ударів

18 березня 2025 21:58
Аркадій Пастула - Редактор
Україна підтримує ідею припинення ударів по інфраструктурі — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею припинення ударів. Йдеться про атаки на військову та цивільну інфраструктуру.

Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.

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Зеленський наголосив, що українська та американська сторони будуть підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів по військовій та цивільній інфраструктурі.

"Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", — додав український лідер.

Нагадаємо, Путін погодився з ініціативою США щодо тимчасового припинення ударів по інфраструктурі з боку РФ та України.

Також Зеленський розповів, з якою метою Путін планує нові наступальні дії на території України.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли Росія
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