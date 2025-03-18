Зеленський пояснив, чому Путін готує нові наступальні дії

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін хоче зробити декілька наступальних дій. За його словами, лідер країни-агресорки намагається максимально тиснути на Україну.

Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.

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Зеленський зазначив, що Путін хоче зробити декілька наступальних дій на сході, на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках.

"Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", — пояснив він.

Нагадаємо, 18 березня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години.

Також Путін заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні. Крім того, він хоче, аби Київ не отримував допомогу.