Зеленський пояснив, чому Путін готує нові наступальні дії

Зеленський пояснив, чому РФ планує новий наступ
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін хоче зробити декілька наступальних дій. За його словами, лідер країни-агресорки намагається максимально тиснути на Україну.
Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.
Наступальні дії окупантів
Зеленський зазначив, що Путін хоче зробити декілька наступальних дій на сході, на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках.
"Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", — пояснив він.
Нагадаємо, 18 березня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години.
Також Путін заявив про необхідність припинення мобілізації в Україні. Крім того, він хоче, аби Київ не отримував допомогу.
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