Зеленский объяснил, почему РФ планирует новое наступление

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин хочет сделать несколько наступательных действий. По его словам, лидер страны-агрессора пытается максимально давить на Украину.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции после телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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Зеленский отметил, что Путин хочет сделать несколько наступательных действий на на востоке, на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях.

"Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", — объяснил он.

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