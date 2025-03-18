Главные заявления Зеленского после разговора Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 18 марта, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого сделали ряд заявлений, в том числе и о перемирии на 30-дневный срок. Россия согласилась на этот период прекратить атаки на инфраструктуру Украины. Официальный Киев также поддержал это. Глава государства Владимир Зеленский по итогам разговора между лидерами РФ и США провел пресс-конференцию.

Новини.LIVE собрали главные заявления украинского лидера.

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Прекращение ударов по инфраструктуре

Глава государства отметил, что украинская сторона поддерживает идею прекращения ударов по важным объектам сроком на 30 дней. Киев и Вашингтон готовы поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов по военной и гражданской инфраструктуре.

"Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", — заявил украинский лидер.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что если Россия нарушит договоренности, Украина даст ответ. Он отметил, что посредниками в этом деле должны стать Соединенные Штаты Америки.

"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны, украинская и российская, могут не бить по энергетике. Мы будем это поддерживать, это была наша инициатива", — сказал Зеленский.

Готовность России к прекращению огня

Украинский глава считает, что несмотря на заявления, которые звучат из Кремля, Россия пока не готова к прекращению огня. Зеленский объяснил, что российский диктатор не может даже решиться на первый шаг — прекращение огня. Зато Путин постоянно выдвигает дополнительные условия.

"Многое, что было задекларировано публично россиянами, что, я так понимаю, они не готовы реально к прекращению огня. Они еще раз подчеркнули сами, самостоятельно то, о чем мы говорили, предупреждали американских коллег, — что они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим", — сказал глава государства.

Обстрелы Украины на фоне переговоров с РФ

Президент Украины отметил, что Путин показывает свои истинные намерения ежедневно — атакуя украинцев. Зеленский отметил, что после переговоров в Саудовской Аравии Украины и США, которые состоялись ровно неделю назад, Россия выпустила по нашей территории сотни снарядов:

1 342 управляемые авиационные бомбы.

580 "шахедов".

44 "ланцета".

250 других ударов.

"Если ты хочешь окончания войны и не хочешь, чтобы она началась снова, и Путин именно так говорит, якобы он боится, что это украинцы будут срывать (договоренности. — Ред.). Но есть жесткая статистика", — сказал президент.

Путин требует остановить мобилизацию

Президент также объяснил, почему Путин требует остановить мобилизацию в Украине. Более того, Кремль настаивает на прекращении всей военной помощи.

"Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается, за мобилизацией, за разведкой, за оружием? Скрывается ослабление украинской армии, то есть вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", — отметил Зеленский.

Договоренности без Украины

Владимир Зеленский также высказался о любых договоренностях без участия Украины. Глава государства назвал их бессмысленными и подчеркнул, что решать что-то без Украины — неправильно и не принесет желаемого результата.

"Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, независимо от его аппетитов. Мы самостоятельное государство", — заявил Зеленский.

Ситуация в Курской области РФ

Президент прокомментировал ситуацию в Курской области РФ. Он отметил, что там сейчас остаются украинские защитники. По словам Зеленского, окружения наших войск пока нет, а операция будет продолжаться до тех пор, пока Украине это будет необходимо.

"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они ни в каком не окружении, что не Путин руководит, когда ребятам отходить", — заявил он.

Большой обмен пленными

Зеленский прокомментировал слова Путина, который заявил о предстоящем обмене пленными между Украиной и Россией. Глава государства подтвердил информацию и заявил, что это планировалось.

"Я о нем знал. Это заранее продуманный наш обмен", — добавил он.

Подготовка большого наступления на Украину

Зеленский добавил, что российский диктатор Путин хочет начать масштабное наступление на юге и востоке Украины. По словам главы государства, это может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", — сказал глава государства.

Как пояснил Зеленский, Путин сейчас прилагает максимум усилий, чтобы его войска продвинуться вглубь украинских территорий. Российский диктатор занимает более выгодные позиции, чтобы говорить о прекращении огня уже на своих условиях.

Напомним, Новини.LIVE писали о главных заявлениях, прозвучавших после переговоров Трампа и Путина. Политики общались о прекращении войны в Украине.

Президент США после разговора с Путиным заявил, что было обсуждено много элементов мирного договора. Он добавил, что работа продолжается.