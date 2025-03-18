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Зеленський прокоментував заяву про обмін полоненими з РФ

18 березня 2025 22:03
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський прокоментував заяву про обмін полоненими з РФ
Звільнений з полону український військовий. Ілюстративне фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутній обмін полоненими між Україною та Росією. Він підтвердив, що це планувалось.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами.

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"Я про нього знав", — заявив український лідер.

За словами Зеленського, він отримав інформацію від СБУ та від ГУР.

"Це заздалегідь продуманий наш обмін", — додав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Путіним. Він підтвердив негайне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.

Володимир Зеленський полонені війна в Україні Росія мирні переговори
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