Зеленський прокоментував заяву про обмін полоненими з РФ

Звільнений з полону український військовий. Ілюстративне фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутній обмін полоненими між Україною та Росією. Він підтвердив, що це планувалось.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами.

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"Я про нього знав", — заявив український лідер.

За словами Зеленського, він отримав інформацію від СБУ та від ГУР.

"Це заздалегідь продуманий наш обмін", — додав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Путіним. Він підтвердив негайне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.