Зеленский прокомментировал заявление об обмене пленными с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией. Он подтвердил, что это планировалось.
Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.
Украина планирует обмен пленными с Россией
"Я о нем знал", — заявил украинский лидер.
По словам Зеленского, он получил информацию от СБУ и от ГУР.
"Это заранее продуманный наш обмен", — добавил он.
Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.
Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.
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