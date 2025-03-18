Зеленский прокомментировал заявление об обмене пленными с РФ

Освобожденный из плена украинский военный. Иллюстративное фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией. Он подтвердил, что это планировалось.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

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Украина планирует обмен пленными с Россией

"Я о нем знал", — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он получил информацию от СБУ и от ГУР.

"Это заранее продуманный наш обмен", — добавил он.

Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.