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Зеленский прокомментировал заявление об обмене пленными с РФ

18 марта 2025 22:03
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский прокомментировал заявление об обмене пленными с РФ
Освобожденный из плена украинский военный. Иллюстративное фото: ОП
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией. Он подтвердил, что это планировалось.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

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"Я о нем знал", — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он получил информацию от СБУ и от ГУР.

"Это заранее продуманный наш обмен", — добавил он.

Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.

Владимир Зеленский пленные война в Украине Россия мирные переговоры
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