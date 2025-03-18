Зеленський назвав безглуздими домовленості без участі України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський висловився про будь-які домовленості без участі України. Він назвав їх безглуздими.

Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.

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Домовленості без участі України

"Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у Путіна, незалежно від його апетитів. Ми самостійна держава", — заявив Зеленський.

За його словами, домовлятися без України неправильно. Він пояснив, що у такому випадку не буде бажаного результату.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, що Путін прагне зупинити мобілізацію в Україні, оскільки намагається зменшити чисельність ЗСУ.

Також глава держави зазначив, що українські воїни залишатимуться у Курській області доти, поки це буде потрібно країні.