Зеленский назвал бессмысленными договоренности без участия Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский высказался о любых договоренностях без участия Украины. Он назвал их бессмысленными.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции после телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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Договоренности без участия Украины

"Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, независимо от его аппетитов. Мы самостоятельное государство", — заявил Зеленский.

По его словам, договариваться без Украины неправильно. Он объяснил, что в таком случае, не будет желаемого результата.

Напомним, Зеленский объяснил, что Путин стремится остановить мобилизацию в Украине, поскольку пытается уменьшить численность ВСУ.

Также глава государства отметил, что украинские военные будут оставаться в Курской области до тех пор, пока это будет нужно стране.