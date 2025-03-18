Зеленський пояснив вимогу Путіна зупинити мобілізацію в Україні

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін вимагає зупинити мобілізацію в Україні. Крім того, Кремль наполягає на припиненні військової допомоги.

Про це український лідер сказав на пресконференції після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.

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Мобілізація та військова допомога

"Путін бере чутливу тему та підіймає тему мобілізації. Що за цим ховається, за мобілізацією, за розвідкою, за зброєю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, а в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався", — зазначив Зеленський.

Крім того, російський диктатор наполягає на припинення військової допомоги від Штатів. Путін прагне максимально ослабити Україну.

"Перший крок — безумовний ceasefire. Деескалація починається серйозними кроками і безумовно. Сподіваюся, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна у цьому питанні", — додав український лідер.

Нагадаємо, Путін у розмові з Трампом висловив "необхідність" припинити мобілізацію в Україні.

Також російський диктатор заявив, що Україні потрібно припинити надавати військову допомогу.