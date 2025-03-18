Зеленский объяснил требование Путина остановить мобилизацию в Украине

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин требует остановить мобилизацию в Украине. Кроме того, Кремль настаивает на прекращении военной помощи.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции после телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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"Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается, за мобилизацией, за разведкой, за оружием? Скрывается ослабление украинской армии, то есть вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", — отметил Зеленский.

Кроме того, российский диктатор настаивает на прекращении военной помощи от Штатов. Путин стремится максимально ослабить Украину.

"Первый шаг — безусловный ceasefire (прекращение огня). Деэскалация начинается серьезными шагами и безусловно. Надеюсь, что президент Трамп смог надавить на Путина в этом вопросе", — добавил украинский лидер.

Напомним, Путин в разговоре с Трампом выразил "необходимость" прекратить мобилизацию в Украине.

Также российский диктатор заявил, что Украине нужно прекратить оказывать военную помощь.