Російські атаки по Україні — Зеленський назвав кількість

Зеленський назвав кількість російських атак по Україні за тиждень
Президент України Володимир Зеленський заявив, що істині наміри Путіна видно. Зокрема, тільки за тиждень, з 11 березня, окупанти випустили по Україні 1 342 керовані авіаційні бомби та 580 "Шахедів".
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
Зеленський про атаки на Україну
За словами глави держави, повітряна тривога по Україні є відповіддю на питання про те, чи хоче Путін миру. Президент України навів статистику російських атак лише за останній тиждень (з 11 березня):
- 1 342 керовані авіаційні бомби.
- 580 "Шахедів".
- 44 "Ланцети".
- 250 інших ударів.
"Якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову, і Путін саме так каже, нібито він боїться, що це українці будуть зривати (домовленості. — Ред.). Але є жорстка статистика", — зазначив президент.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде відповідати РФ у разі порушення перемир'я. Йдеться про 30-денне припинення ударів по енергетиці.
Також глава держави повідомив про те, що росіяни готують максимальний наступ на півдні та сході України. Зеленський відповів, коли це може статись.
Читайте Новини.LIVE!