Російські атаки по Україні — Зеленський назвав кількість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що істині наміри Путіна видно. Зокрема, тільки за тиждень, з 11 березня, окупанти випустили по Україні 1 342 керовані авіаційні бомби та 580 "Шахедів".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

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За словами глави держави, повітряна тривога по Україні є відповіддю на питання про те, чи хоче Путін миру. Президент України навів статистику російських атак лише за останній тиждень (з 11 березня):

1 342 керовані авіаційні бомби.

580 "Шахедів".

44 "Ланцети".

250 інших ударів.

"Якщо ти хочеш закінчення війни і не хочеш, щоб вона почалась знову, і Путін саме так каже, нібито він боїться, що це українці будуть зривати (домовленості. — Ред.). Але є жорстка статистика", — зазначив президент.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде відповідати РФ у разі порушення перемир'я. Йдеться про 30-денне припинення ударів по енергетиці.

Також глава держави повідомив про те, що росіяни готують максимальний наступ на півдні та сході України. Зеленський відповів, коли це може статись.