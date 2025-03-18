Российские атаки по Украине — Зеленский назвал количество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что истинные намерения Путина видны. В частности, только за неделю, с 11 марта, оккупанты выпустили по Украине 1 342 управляемые авиационные бомбы и 580 "Шахедов".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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По словам главы государства, воздушная тревога по Украине является ответом на вопрос о том, хочет ли Путин мира. Президент Украины привел статистику российских атак только за последнюю неделю (с 11 марта):

1 342 управляемые авиационные бомбы.

580 "Шахедов".

44 "Ланцета".

250 других ударов.

"Если ты хочешь окончания войны и не хочешь, чтобы она началась снова, и Путин именно так говорит, якобы он боится, что это украинцы будут срывать (договоренности. — Ред.). Но есть жесткая статистика", — отметил президент.

Напомним, также Владимир Зеленский отметил, что Украина будет отвечать РФ в случае нарушения перемирия. Речь идет о 30-дневном прекращении ударов по энергетике.

Также глава государства сообщил о том, что россияне готовят максимальное наступление на юге и востоке Украины. Зеленский ответил, когда это может произойти.