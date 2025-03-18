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Зеленский назвал количество российских атак по Украине за неделю

18 марта 2025 22:16
Ольга Антоновская - редактор
Российские атаки по Украине — Зеленский назвал количество
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что истинные намерения Путина видны. В частности, только за неделю, с 11 марта, оккупанты выпустили по Украине 1 342 управляемые авиационные бомбы и 580 "Шахедов".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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По словам главы государства, воздушная тревога по Украине является ответом на вопрос о том, хочет ли Путин мира. Президент Украины привел статистику российских атак только за последнюю неделю (с 11 марта):

  • 1 342 управляемые авиационные бомбы.
  • 580 "Шахедов".
  • 44 "Ланцета".
  • 250 других ударов.

"Если ты хочешь окончания войны и не хочешь, чтобы она началась снова, и Путин именно так говорит, якобы он боится, что это украинцы будут срывать (договоренности. — Ред.). Но есть жесткая статистика", — отметил президент.

Напомним, также Владимир Зеленский отметил, что Украина будет отвечать РФ в случае нарушения перемирия. Речь идет о 30-дневном прекращении ударов по энергетике.

Также глава государства сообщил о том, что россияне готовят максимальное наступление на юге и востоке Украины. Зеленский ответил, когда это может произойти.

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