Війна в Україні — США послаблюють тиск на Росію

Володимир Путіна та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Кілька агенцій національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам. Таким чином адміністрація Дональда Трампа послаблює тиск на Росію та змушує її припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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У матеріалі зазначається, що минулого року колишній президент Джо Байден наказав створити робочі групи для моніторингу цього питання на тлі попереджень розвідки США про те, що Росія розгортає тіньову війну проти західних країн.

За даними чиновників, план очолювався президентською Радою національної безпеки (NSC) і включав щонайменше сім агенцій національної безпеки, які співпрацювали з європейськими союзниками, щоб перервати змови, спрямовані проти Європи та США.

Повідомляється, що офіційні особи Байдена поінформували Трампа перед інавгурацією його нову адміністрацію про ці зусилля та закликали продовжувати моніторинг російської війни. Однак після вступу Трампа на посаду 20 січня велика частина роботи зупинилася.

Регулярні зустрічі між Радою національної безпеки та європейськими офіційними особами з питань національної безпеки залишилися позаплановими, і NSC також припинила офіційну координацію зусиль між агентствами США, зокрема з ФБР, Департаментом внутрішньої безпеки та Державним департаментом.

"Деякі офіційні особи, які беруть участь у робочих групах, висловили занепокоєння тим, що адміністрація Трампа не приділяє пріоритетності цьому питанню, попри попередження розвідки. Ця зміна сталася після згортання інших орієнтованих на Росію проєктів, запущених адміністрацією Байдена", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім зупинив програму відстеження викрадених дітей з України.

А напередодні Дональд Трамп заявив про "хороші відносини" з Володимиром Путіним.