Викрадення українських дітей — США зупинили програму відстеження

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Законодавці-демократи у США закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка відстежує викрадених Росією українських дітей. Крім того, вони вимагають застосувати санкції для покарання винних у порушенні їхніх прав.

Про це повідомляє Reuters.

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Викрадення Росією українських дітей

Законодавці заявили, що адміністрація Трампа припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

Зазначається, що це рішення означало, що дослідники втратили доступ до великої кількості інформації, включаючи супутникові зображення та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, які Росія вивезла з України.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища видалено назавжди. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", — заявили законодавці від Демократичної партії у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

У зв'язку з цим законодавці закликали адміністрацію Трампа запровадити санкції, щоб покарати чиновників у Росії та Білорусі, які причетні до депортації українських дітей.

"Наш уряд надає важливу послугу, яка не потребує передачі зброї чи готівки в Україну, а для досягнення благородної мети порятунку цих дітей. Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", — йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше США скоротили підрозділ, який повертав викрадених Росією українських дітей.

Як відомо, нещодавно понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму. Ще понад 800 зараховані до дитячих садків.