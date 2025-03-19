Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Білий дім зупинив програму відстеження викрадених дітей з України arrow

Білий дім зупинив програму відстеження викрадених дітей з України

19 березня 2025 10:54
Карина Приходько - Редактор
Викрадення українських дітей — США зупинили програму відстеження
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Карина Приходько - Редактор

Законодавці-демократи у США закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка відстежує викрадених Росією українських дітей. Крім того, вони вимагають застосувати санкції для покарання винних у порушенні їхніх прав. 

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Викрадення Росією українських дітей

Законодавці заявили, що адміністрація Трампа припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

Зазначається, що це рішення означало, що дослідники втратили доступ до великої кількості інформації, включаючи супутникові зображення та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, які Росія вивезла з України. 

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища видалено назавжди. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", — заявили законодавці від Демократичної партії у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

У зв'язку з цим законодавці закликали адміністрацію Трампа запровадити санкції, щоб покарати чиновників у Росії та Білорусі, які причетні до депортації українських дітей. 

"Наш уряд надає важливу послугу, яка не потребує передачі зброї чи готівки в Україну, а для досягнення благородної мети порятунку цих дітей. Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", — йдеться у листі. 

Нагадаємо, раніше США скоротили підрозділ, який повертав викрадених Росією українських дітей. 

Як відомо, нещодавно понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму. Ще понад 800 зараховані до дитячих садків.

діти Дональд Трамп викрадення Білий дім війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама