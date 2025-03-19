Викрадення українських дітей — США зупинили програму відстеження

Білий дім зупинив програму відстеження викрадених дітей з України
Законодавці-демократи у США закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка відстежує викрадених Росією українських дітей. Крім того, вони вимагають застосувати санкції для покарання винних у порушенні їхніх прав.
Про це повідомляє Reuters.
Викрадення Росією українських дітей
Законодавці заявили, що адміністрація Трампа припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України.
Зазначається, що це рішення означало, що дослідники втратили доступ до великої кількості інформації, включаючи супутникові зображення та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, які Росія вивезла з України.
"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища видалено назавжди. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", — заявили законодавці від Демократичної партії у листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.
У зв'язку з цим законодавці закликали адміністрацію Трампа запровадити санкції, щоб покарати чиновників у Росії та Білорусі, які причетні до депортації українських дітей.
"Наш уряд надає важливу послугу, яка не потребує передачі зброї чи готівки в Україну, а для досягнення благородної мети порятунку цих дітей. Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", — йдеться у листі.
Нагадаємо, раніше США скоротили підрозділ, який повертав викрадених Росією українських дітей.
Як відомо, нещодавно понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму. Ще понад 800 зараховані до дитячих садків.
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