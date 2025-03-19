Похищение украинских детей — США остановили программу отслеживания

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Законодатели-демократы в США будут призывать администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая отслеживает похищенных Россией украинских детей. Кроме того, они требуют применить санкции для наказания виновных в нарушении их прав.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Похищение Россией украинских детей

Законодатели заявили, что администрация Трампа прекратила финансируемую правительством инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

Отмечается, что это решение означало, что исследователи потеряли доступ к большому количеству информации, включая спутниковые изображения и другие данные, об около 30 тысяч детей, которых Россия вывезла из Украины.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища удалены навсегда. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", — заявили законодатели от Демократической партии в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

В связи с этим законодатели призвали администрацию Трампа ввести санкции, чтобы наказать чиновников в России и Беларуси, которые причастны к депортации украинских детей.

"Наше правительство оказывает важную услугу, которая не требует передачи оружия или наличных денег в Украину, а для достижения благородной цели спасения этих детей. Мы должны немедленно возобновить работу, чтобы помочь Украине вернуть этих детей домой", — говорится в письме.

Напомним, ранее США сократили подразделение, которое возвращало похищенных Россией украинских детей.

Как известно, недавно более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма. Еще более 800 зачислены в детские сады.