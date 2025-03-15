США зупинили фінансування команди з пошуку викрадених РФ українських дітей

Маленький хлопчик грається з тінню.Фото: Freepik

У США підрозділ, який допомагав повертати викрадених Росією українських дітей, потрапив під скорочення. Зазначається, що фінансування проєкту призупинили в межах роботи департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Ілоном Маском.

Про це інформує видання The i Paper.

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Зазначається, що скорочення федеральних витрат Трампа, яке очолив Ілон Маск, тепер торкнулося і підрозділу, який допомагає рятувати українських дітей, викрадених Росією.Тисячі дітей були викрадені й вивезені з України до Росії під час повномасштабної війни в межах незаконної депортації.

Групу фахівців з Єльського університету, які використовують передові технології для відстеження дітей і допомоги в їх репатріації, фінансував уряд США. Дослідники використовують інформацію з відкритих джерел, включаючи супутникові знімки, соціальні мережі та російські публікації, щоб ідентифікувати, знайти й відстежити місцеперебування українських дітей.

В одному з останніх звітів лабораторії перед інавгурацією Трампа в січні, вона зібрала докази про 314 дітей з Донецької та Луганської областей на сході України.

Видання зауважує, що згортання роботи команди викличе подальше занепокоєння щодо позиції адміністрації Дональда Трампа щодо Росії. Це також стане ударом по делікатних відносинах між Вашингтоном і Києвом. Уряд Великої Британії тепер можуть попросити втрутитися, щоб компенсувати дефіцит фінансування Єльського університету.

Зазначається, що надійшло понад 19 500 повідомлень про "незаконну депортацію та примусове переміщення дітей". Водночас учасники кампанії стверджують, що Росія забирає дітей, щоб знищити українську культуру та нав'язати молодому поколінню проросійські погляди.

За даними Bring Kids Back UA, ініціативи Володимира Зеленського, спрямованої на порятунок усіх дітей від депортації та окупації, наразі було репатрійовано близько 1240 дітей.

Нагадаємо, що нещодавно на підконтрольну територію України з окупації повернули ще сімох дітей.

А наприкінці лютого із захоплених Росією територій повернули дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.