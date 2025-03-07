Росіянка зізналася у викраденні української дитини з Херсонщини

Росіянка, яка викрала дитину. Фото: скриншот з відео

Матір ліквідованого в Україні російського окупанта викрала українську дитину. Це відбулося та тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це жінка зізналася під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, відповідне відео поширюють у соцмережах.

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На встрече с фюрером мать убитого орка открыто призналась, что украла ребенка в оккупированной Херсонской области и вывезла с Украины.

Конченные твари. pic.twitter.com/XlXWmhMQpd — распад и неуважение (@VictorKvert2008) March 7, 2025

Росіянка вкрала дитину

За словами росіянки, під час її першої нібито "гуманітарної поїздки" на тимчасово окуповані території Херсонської області вона "знайшла там свою доньку".

"Зараз вона вже в сім'ї, поки що під опікою, ми над цим працюємо. Але для нас це сонечко, їй чотири рочки. У нашу сім'ю повернувся шматочок щастя", — сказала вона.

Скільки дітей депортували росіяни

Зазначимо, що за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця станом на кінець 2024 року, з окупації на підконтрольні українські території вдалося повернути 1 032 дитини з 24 лютого 2022 року. У лютому цього року додому повернулися ще 12 дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Загалом Росія депортувала або незаконно перемістила близько 20 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, вчора на підконтрольну територію України з окупації повернули ще сімох дітей.

А наприкінці лютого із захоплених Росією територій повернули дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.