Україна повернула ще сімох дітей з окупації

Дитина, яку повернули з окупації. Ілюстративне фото: Telegram/Дмитро Лубінець

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще сімох дітей. Вони перебували в окупації від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна у Telegram у четвер, 6 березня.

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"У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Зарівної

Зазначимо, що Bring Kids Back UA — це гуманітарна ініціатива, започаткована Президентом України Володимиром Зеленським у 2023 році. Вона має на меті повернення на батьківщину українських дітей, яких Росія незаконно вивезла під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Скільки дітей повернули з окупації

Повернена дитина. Фото: Bring Kids Back UA

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця станом на кінець 2024 року, з окупації на підконтрольні українські території вдалося повернути 1 032 дитини з 24 лютого 2022 року.

А у лютому 2025 року було повернено ще 12 дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Загалом Росія депортувала або незаконно перемістила близько 20 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, наприкінці лютого голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що в Україну повернули дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

Крім того, 15 лютого в рамках операції з повернення українських дітей вдалося об'єднати цілу родину.