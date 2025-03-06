Украина вернула еще семерых детей из оккупации

Ребенок, которого вернули из оккупации. Иллюстративное фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще семерых детей. Они находились в оккупации с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна в Telegram в четверг, 6 марта.

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Детей вернули из оккупации

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA вернули из оккупации еще семерых украинских детей", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Заривной

Отметим, что Bring Kids Back UA — это гуманитарная инициатива, основанная Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году. Она имеет целью возвращение на родину украинских детей, которых Россия незаконно вывезла во время полномасштабного вторжения в Украину.

Сколько детей вернули из оккупации

Возвращенный ребенок. Фото: Bring Kids Back UA

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца по состоянию на конец 2024 года, из оккупации на подконтрольные украинские территории удалось вернуть 1 032 ребенка с 24 февраля 2022 года.

А в феврале 2025 года было возвращено еще 12 детей, которые были незаконно вывезены в Россию. В целом Россия депортировала или незаконно переместила около 20 тысяч украинских детей.

Напомним, в конце февраля председатель ОП Андрей Ермак сообщил, что в Украину вернули девушку, которая более 10 лет жила в оккупации.

Кроме того, 15 февраля в рамках операции по возвращению украинских детей удалось объединить целую семью.