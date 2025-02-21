Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації

Депортована дівчина. Ілюстровано фото: Reuters

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 21-річну дівчину. Вона понад 10 років жила в окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 21 лютого.

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"У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації", — йдеться у повідомленні.

Єрмак зауважує, що коли її місто перейшло під контроль російських військ, вона була дитиною. Підлітковий період пройшов у середовищі пропаганди та обмежень, проте вона мала намір виїхати.

"В Україні на неї чекав рідний дядько, готовий допомогти розпочати нове життя. Але покинути окуповану територію було надзвичайно складно, будь-яка спроба могла бути небезпечною", — наголосив керівник ОП.

Як зазначає Єрмак, дівчину вдалося повернути у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA: "Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя".

Нагадаємо, що 15 лютого Україні вдалось провести чергову операцію з повернення українських дітей, який російські окупанти вивезли на свою територію. Також вдалось об'єднати цілу родину — повернули з полону матір хлопчиків.

Нещодавно Лубінець заявив, що є попередня домовленість з РФ щодо обміну військовополоненими цього року.