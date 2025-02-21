Украина вернула девушку, которая более 10 лет провела в оккупации

Депортированная девушка. Иллюстрационное фото: Reuters

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 21-летнюю девушку. Она более 10 лет жила в оккупации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 февраля.

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"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 21-летнюю девушку, которая более 10 лет жила в оккупации", — говорится в сообщении.

Ермак отмечает, что когда ее город перешел под контроль российских войск, она была ребенком. Подростковый период прошел в среде пропаганды и ограничений, однако она намеревалась уехать.

"В Украине ее ждал родной дядя, готовый помочь начать новую жизнь. Но покинуть оккупированную территорию было чрезвычайно сложно, любая попытка могла быть опасной", — отметил руководитель ОП.

Как отмечает Ермак, девушку удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA: "Теперь она наконец дома, рядом с родными, которые поддерживают ее на новом этапе жизни".

Напомним, что 15 февраля Украине удалось провести очередную операцию по возвращению украинских детей, которых российские оккупанты вывезли на свою территорию. Также удалось объединить целую семью — вернули из плена мать мальчиков.

Недавно Лубинец заявил, что есть предварительная договоренность с РФ по обмену военнопленными в этом году.