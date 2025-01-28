Ще п'ять українських дітей повернули додому з російської окупації

Діти, яких повернули додому з окупації. Фото: Telegram/Дарія Зарівна

З окупованих територій повернули на підконтрольну Україні територію ще п'ять дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомила радник з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна в Telegram у вівторок, 28 січня.

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Діти перебували під російською окупацією тривалий період часу. Їм від 1,5 до 18 років. Серед них — 15-річна донька захисниці. Українку нещодавно звільнили з російського полону. Родина була змушена приховувати наміри про виїзд, аби не нашкодити військовій, поки вона ще була в полоні.

"Також повернувся додому 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі", — зазначила Дарія Зарівна.

Дитина, яку повернули з російської окупації. Фото: Telegram/Дарія Зарівна

Серед повернених дітей — й 17-річний юнак. Він особисто звернувся по допомогу, аби втекти з окупації та продовжити будувати майбутнє в Україні. Свої 18 років він зустрів вже вдома.

Нагадаємо, діти, чиї батьки знаходяться в неволі, вийшли на акцію підтримки військовополонених. Захід відбувся у Харкові.

Тіла 757 загиблих оборонців повернули в Україну в результаті проведених репатріаційних заходів. Захисники воювали на Донеччині та Запоріжжі.