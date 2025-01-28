Еще пять украинских детей вернули домой из российской оккупации

Дети, которых вернули домой из оккупации. Фото: Telegram/Дария Заривная

С оккупированных территорий вернули на подконтрольную Украине территорию еще пять детей. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривная в Telegram во вторник, 28 января.

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Украинские дети вернулись домой

Дети находились под российской оккупацией длительный период времени. Им от 1,5 до 18 лет. Среди них — 15-летняя дочь защитницы. Украинку недавно освободили из российского плена. Семья была вынуждена скрывать намерения о выезде, чтобы не навредить военной, пока она еще была в плену.

"Также вернулся домой 8-летний мальчик, который несмотря на запрет оккупантов все это время тайно учился в украинской онлайн-школе", — отметила Дарья Заривная.

Ребенок, которого вернули из российской оккупации. Фото: Telegram/Дария Заривная

Среди возвращенных детей — и 17-летний юноша. Он лично обратился за помощью, чтобы сбежать из оккупации и продолжить строить будущее в Украине. Свои 18 лет он встретил уже дома.

Напомним, дети, чьи родители находятся в неволе, вышли на акцию поддержки военнопленных. Мероприятие состоялось в Харькове.

Тела 757 погибших защитников вернули в Украину в результате проведенных репатриационных мероприятий. Защитники воевали в Донецкой области и Запорожье.