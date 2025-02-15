Завдяки зусиллям Омбудсмана України з російського полону вдалось врятувати ще восьмерик дітей та матір

Українські діти повернулись з російського полону. Фото: Омбудсман України

Завдяки спільним зусиллям колективу офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вдалось провести чергову операцію з повернення українських дітей, який російські окупанти вивезли на свою територію. Також вдалось об'єднати цілу родину — повернули з полону матір хлопчиків.

Про це у своєму Telegram повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Кого вдалось повернути цього разу

Він проінформував, що вісім українських дітей повернулися додому та об'єдналися зі своїми рідними. Серед них є брати і сестри, яких війна та окупація розлучили з сім'ями. Деякі діти втратили батьків. В цілому, вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Повернути з полону РФ українські діти. Фото: Омбудсман України

Крім того, жінка, яка незаконно була затримана та засуджена російською окупаційною владою на тимчасово окупованій території України, сьогодні вперше за тривалий час побачилася зі своїми двома синами. Раніше опікуном дітей була бабуся.

Воз'єднання матері та дітей. Фото: Омбудсман України

Цей успіх став можливим завдяки реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA, підкреслив Лубінець.

Важливу роль у поверненні дітей відіграла Держава Катар, яка протягом понад трьох років допомагає повертати українських дітей з депортації та примусового переміщення, за що український Омбудсман висловив щиру вдячність за цю благородну місію. Також він подякував благодійному фонду Save Ukraine, який надав допомогу у возз'єднанні однієї родини.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що є попередня домовленість з РФ щодо обміну військовополоненими цього року.

Раніше уповноважений ВРУ з прав людини зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялись списками військовополонених та цивільних заручників.