Благодаря усилиям Омбудсмена Украины из российского плена удалось спасти еще восьмерых детей и мать

Украинские дети вернулись из российского плена. Фото: Омбудсмен Украины

Благодаря совместным усилиям коллектива офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека удалось провести очередную операцию по возвращению украинских детей, которых российские оккупанты вывезли на свою территорию. Также удалось объединить целую семью — вернули из плена мать мальчиков.

Об этом в своем Telegram сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

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Кого удалось вернуть на этот раз

Он проинформировал, что восемь украинских детей вернулись домой и объединились со своими родными. Среди них есть братья и сестры, которых война и оккупация разлучили с семьями. Некоторые дети потеряли родителей. В целом, удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вернуть из плена РФ украинские дети. Фото: Омбудсмен Украины

Кроме того, женщина, которая незаконно была задержана и осуждена российскими оккупационными властями на временно оккупированной территории Украины, сегодня впервые за долгое время увидела своих двух сыновей. Ранее опекуном детей была бабушка.

Воссоединение матери и детей. Фото: Омбудсмен Украины

Этот успех стал возможным благодаря реализации плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, подчеркнул Лубинец.

Важную роль в возвращении детей сыграло Государство Катар, которое в течение более трех лет помогает возвращать украинских детей из депортации и принудительного перемещения, за что украинский Омбудсмен выразил искреннюю благодарность за эту благородную миссию. Также он поблагодарил благотворительный фонд Save Ukraine, который оказал помощь в воссоединении одной семьи.

Напомним, Лубинец заявил, что есть предварительная договоренность с РФ по обмену военнопленными в этом году.

Ранее уполномоченный ВРУ по правам человека встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Стороны обменялись списками военнопленных и гражданских заложников.