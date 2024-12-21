Лубінець розповів про домовленості з Москальковою

Лубінець прокоментував зустріч з Москальковою — що сказав
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував свою зустріч з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Він заявив, що побачив зацікавленість у сторони РФ щодо обміну інформацією про зниклих безвісти.
Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі "Ми-Україна" у суботу, 21 грудня.
Зустріч Лубінця з Москальковою
Лубінець повідомив, що сторони обмінялись списками військовополонених та цивільних заручників. Крім того, вони домовилися почати процедуру верифікації даних.
"І окремо в нас була достатньо довготривала дискусія щодо знаходження інформації щодо осіб, які офіційно вважаються зниклими безвісти — які є у нас, і з території РФ. Неодноразово ми шукали механізм, як знаходити інформацію. Ми продовжуємо в технічному режимі це вирішувати, але я побачив зацікавленість в російської сторони, в тому числі — аби надавати інформацію щодо осіб зниклих безвісти", — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Що передувало
Лубінець 20 грудня зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.
Сторони здійснили обмін посилками та листами для військовополонених.
"Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних. Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1 500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами. Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів", — розповів Лубінець.
За його словами, також було обговорено шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та розв'язання гуманітарних питань.
Нагадаємо, Лубінець повідомив про кількість українських військовополонених, страчених російськими окупантами від початку повномасштабного вторгнення. За підтвердженими даними, таких випадків налічується 177.
Раніше Лубінець заявив, що у листопаді 2024 року через атаки Росії в Україні загинули щонайменше 165 мирних жителів, серед яких вісім дітей.
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