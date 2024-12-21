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Лубінець прокоментував зустріч з Москальковою — що сказав

21 грудня 2024 22:20
Аркадій Пастула - Редактор
Лубінець розповів про домовленості з Москальковою
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував свою зустріч з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Він заявив, що побачив зацікавленість у сторони РФ щодо обміну інформацією про зниклих безвісти.

Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі "Ми-Україна" у суботу, 21 грудня.

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Зустріч Лубінця з Москальковою

Лубінець повідомив, що сторони обмінялись списками військовополонених та цивільних заручників. Крім того, вони домовилися почати процедуру верифікації даних.

"І окремо в нас була достатньо довготривала дискусія щодо знаходження інформації щодо осіб, які офіційно вважаються зниклими безвісти — які є у нас, і з території РФ. Неодноразово ми шукали механізм, як знаходити інформацію. Ми продовжуємо в технічному режимі це вирішувати, але я побачив зацікавленість в російської сторони, в тому числі — аби надавати інформацію щодо осіб зниклих безвісти", — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Що передувало

Лубінець 20 грудня зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Лубінець та Москалькова
Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Сторони здійснили обмін посилками та листами для військовополонених.

"Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних. Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1 500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами. Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів", — розповів Лубінець.

За його словами, також було обговорено шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та розв'язання гуманітарних питань.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Лубінець повідомив про кількість українських військовополонених, страчених російськими окупантами від початку повномасштабного вторгнення. За підтвердженими даними, таких випадків налічується 177.

Раніше Лубінець заявив, що у листопаді 2024 року через атаки Росії в Україні загинули щонайменше 165 мирних жителів, серед яких вісім дітей. 

росія росіяни Україна Дмитро Лубінець зниклі безвісти

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