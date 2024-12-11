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Лубінець назвав втрати цивільних від ударів РФ за листопад

11 грудня 2024 17:47
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — скільки громадян загинули внаслідок атак РФ
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У листопаді 2024 року внаслідок атак Російської Федерації в Україні загинули щонайменше 165 цивільних осіб, серед них 8 дітей. Ще 887 людей отримали поранення, зокрема 57 дітей.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, написав омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у середу, 11 грудня.

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Звіт ООН щодо загиблих дітей в Україні через обстріли РФ. Фото: Офіс омбудсмана

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 12 340 цивільних. Ще 27 836 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У листопаді в Україні загинули щонайменше 165 цивільних осіб і 887 отримали поранення. З них 8 дітей загинули і 57 постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

За даними моніторингової місії ООН, кількість жертв у листопаді 2024 року стала значно більшою, ніж у листопаді 2023 року, коли було 113 загиблих та 363 поранених.

Внаслідок використання Росією далекобійної зброї, зокрема ракет та артилерійських боєприпасів загинули 65 громадян України.

"На Херсонщині майже щодня від обстрілів безпілотними літальними апаратами малої дальності (дронами) гинули та були поранені цивільні громадяни", — написав Лубінець.

Також Місія ООН відзначила, що російська армія відновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.

"Світ не має просто спостерігати за зміною статистики жертв. Світ повинен зробити все, аби терористична Росія відповіла за кожне зруйноване життя! Допомагайте Україні, адже саме таким чином ви захищаєте і себе!" — наголосив Уповноважений ВРУ з прав людини.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни знищили або пошкодили в Україні понад 250 тисяч будівель. Для відбудови знадобляться десятки років.

Раніше ми писали про те, що мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що наразі у місті збитки від атак росіян оцінюють приблизно у 10 мільярдів доларів.

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