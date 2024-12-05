Лубінець повідомив, що росіяни знищили 250 тисяч будинків в Україні

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що понад 250 тисяч будівель в Україні зруйновані або пошкоджені внаслідок загарбницьких дій Російської Федерації. Для відбудови знадобляться десятки років.

Про це Лубінець повідомив у четвер, 5 грудня під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію", на якій побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Омбудсман повідомив, що Україні знадобиться десятиліття та понад 500 мільярдів доларів для відновлення. Він додав, що з кожним днем цей показник зростатиме:

"Диктаторські країни демонструють, що вони не зупиняться у своєму бажанні придушити голоси людей не лише всередині своїх кордонів, а й за їхніми межами", — зазначив Лубінець.

Він додав, що іранські "Шахеди" атакують українські будинки, пам'ятки культури, лікарні, дитячі садочки, школи. Також ворог продовжує активно використовувати ракети.

Раніше повідомлялося, що Лубінець повідомив, що для отримання паспорта громадянина України необхідно надати документ про військовий облік. Це стосується українців як в межах нашої держави, так і за кордоном.

Також Лубінець повідомив, що тисячі цивільних українців перебувають у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.