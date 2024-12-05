Лубінець пояснив, що ухилянти за кордоном не отримають паспорт

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що для отримання паспорта громадянина України необхідно надати документ про військовий облік. Це стосується українців як в межах нашої держави, так і за кордоном.

Про це Лубінець повідомив у четвер, 5 грудня під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію", на якій побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Всі громадяни України, незалежно від того де вони перебувають, повинні дотримуватися законів нашої держави. Щоб отримати паспорт громадянина України, необхідно подати цілий пакет документів, у тому числі документ про військовий облік", — зазначив Лубінець.

Він зазначив, що сам проходив цю процедуру, як і всі інші чоловіки, які подавали документи на громадянство України.

"Окремі підходи для тих, хто за кордоном і для тих, хто зараз в Україні, в принципі не можуть існувати. Це буде дискримінаційний підхід", — пояснив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що має зберігатися рівність обов'язків та рівність прав для всіх. Він додав, що під час дискусій, українці завжди згадують про свої права. Натомість мало хто говорить про обов'язки.

"При всій повазі до всіх — ми діємо в межах своїх повноважень. До нас зверталися за роз'ясненнями щодо відмови в отриманні документів. Ми пояснювали, що необхідно зробити документи про військовий облік", — пояснив Лубінець.

Раніше ми розповідали, що Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Нагадаємо, МОН відрахувало з навчання у закладах вищої освіти декілька десятків тисяч ухилянтів.