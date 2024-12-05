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Лубинец объяснил отказ выдавать паспорта украинцам за границей

5 декабря 2024 14:09
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Лубинец объяснил, что уклоняющиеся за границей не получат паспорт
Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что для получения паспорта гражданина Украины необходимо предоставить документ о военном учете. Это касается украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом.

Об этом Лубинец сообщил в четверг, 5 декабря во время Десятой правозащитной конференции "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію", на которой побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законы нашего государства. Чтобы получить паспорт гражданина Украины, необходимо подать целый пакет документов, в том числе документ о военном учете", — отметил Лубинец.

Он отметил, что сам проходил эту процедуру, как и все остальные мужчины, подававшие документы на гражданство Украины.

"Отдельные подходы для тех, кто за рубежом и для тех, кто сейчас в Украине, в принципе не может существовать. Это будет дискриминационный подход", — пояснил Лубинец.

Омбудсман отметил, что должно сохраняться равенство обязанностей и равенство прав для всех. Он добавил, что во время дискуссий украинцы всегда вспоминают о своих правах. В то же время мало кто говорит об обязанностях.

"При всем уважении ко всем — мы действуем в пределах своих полномочий. К нам обращались за разъяснениями по поводу отказа в получении документов. Мы объясняли, что необходимо сделать документы о военном учете", — пояснил Лубинец.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там полагают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Напомним, МОН отчислило из учебы в заведениях высшего образования несколько десятков тысяч уклонистов.

Украина паспорта военный учет мобилизация Дмитрий Лубинец

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