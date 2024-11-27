Декілька тисяч чоловіків відрахували з вишів за проблеми з навчанням та бажання ухилитись від мобілізації

Студенти на навчанні. Ілюстративне фото: Radio UA Chicago

В Міносвіти та науки України повідомили про виявлення та усунення масових спроб зловживання системою вищої освіти з метою ухилення від мобілізації. Декілька десятків тисяч ухилянтів вже відрахували з навчання.

Про це у Facebook повідомив заступник Міністра освіти Михайло Винницький.

Читайте також:

Скільки ухилянтів відрахували з вишів

За його словами, з квітня по серпень цього року з українських вищих навчальних закладів було відраховано майже 23,5 тисяч студентів-чоловіків віком старше 30 років.

Причиною відрахування стали незадовільні академічні результати, прогули та інші порушення. За словами заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького, більшість цих осіб не мали справжнього наміру здобувати вищу освіту, а скористалися вступом до університету для ухилення від мобілізації.

Державна служба якості освіти України провела перевірки, за результатами яких було відкрито 8 кримінальних справ проти посадових осіб деяких вищих навчальних закладів. Крім того, Міністерство освіти та науки України анулювало ліцензії на ведення освітньої діяльності у низці університетів, які систематично порушували законодавство.

Заступник міністра підкреслив, що Міністерство освіти та науки України продовжує боротьбу з недобросовісними суб'єктами, які дискредитують вищу освіту шляхом створення фіктивних навчальних закладів та масового зарахування чоловіків призовного віку.

Він також наголосив, що такі дії завдають шкоди репутації української вищої освіти.

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловікам, які перебувають за кордоном, повістки не вручатимуть. Водночас він зазначив, що оновлювати персональні дані мають навіть ті, хто перебуває за межами України.