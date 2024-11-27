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Минобразования проредило ряды уклонистов в вузах — кого отчислили

27 ноября 2024 05:53
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Несколько тысяч мужчин отчислили из вузов за проблемы с учебой и желание уклониться от мобилизации
Студенты на учебе. Иллюстративное фото: Radio UA Chicago
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Минобразования и науки Украины заявил об обнаружении и устранении массовых попыток злоупотребления системой высшего образования с целью уклонения от мобилизации. Несколько десятков тысяч уклонистов уже отчислили с учебы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Министра образования Михаил Винницкий.

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По его словам, с апреля по август этого года из украинских высших учебных заведений было отчислено почти 23,5 тысячи студентов-мужчин в возрасте старше 30 лет.

Причиной отчисления стали неудовлетворительные академические результаты, прогулы и другие нарушения. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, большинство этих лиц не имели настоящего намерения получать высшее образование, а воспользовались поступлением в университет для уклонения от мобилизации.

Государственная служба качества образования Украины провела проверки, по результатам которых было возбуждено 8 уголовных дел против должностных лиц некоторых вузов. Кроме того, Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии на ведение образовательной деятельности в ряде университетов, систематически нарушающих законодательство.

Замминистра подчеркнул, что Министерство образования и науки Украины продолжает борьбу с недобросовестными субъектами, дискредитирующими высшее образование путем создания фиктивных учебных заведений и массового зачисления мужчин призывного возраста.

Он также подчеркнул, что такие действия наносят ущерб репутации украинского высшего образования.

Напомним, представитель Николаевского ТЦК рассказал о последствиях неприбытия военнообязанного по повестке. Такое нарушение карается штрафом в размере 15-25,5 тысяч гривен, который необходимо оплатить в течение 15 дней.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что находящимся за рубежом мужчинам повестки не будут вручать. В то же время, он отметил, что обновлять персональные данные должны даже те, кто находится за пределами Украины.

студенты мобилизация война в Украине уклонисты Минобразования

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