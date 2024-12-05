Лубинец сообщил, что россияне уничтожили 250 тысяч домов в Украине

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новости.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что более 250 тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены в результате захватнических действий Российской Федерации. Для восстановления понадобятся десятки лет.

Об этом Лубинец сообщил в четверг, 5 декабря во время Десятой правозащитной конференции "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію", на которой побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Омбудсман сообщил, что Украине понадобится десятилетие и более 500 миллиардов долларов для восстановления. Он добавил, что с каждым днем этот показатель будет расти:

"Диктаторские страны демонстрируют, что они не остановятся в своем желании подавить голоса людей не только внутри своих границ, но и за их пределами", — отметил Лубинец.

Он добавил, что иранские "Шахеды" атакуют украинские дома, памятники культуры, больницы, детские сады, школы. Также враг продолжает активно использовать ракеты.

Ранее сообщалось, что Лубинец сообщил, что для получения паспорта гражданина Украины необходимо предоставить документ о военном учете. Это касается украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом.

Также Лубинец сообщил, что тысячи гражданских украинцев находятся в плену. Украина работает над их возвращением домой.