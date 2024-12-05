Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Лубинец сообщил, сколько домов уничтожили российские захватчики arrow

Лубинец сообщил, сколько домов уничтожили российские захватчики

5 декабря 2024 15:16
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Лубинец сообщил, что россияне уничтожили 250 тысяч домов в Украине
Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новости.
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что более 250 тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены в результате захватнических действий Российской Федерации. Для восстановления понадобятся десятки лет.

Об этом Лубинец сообщил в четверг, 5 декабря во время Десятой правозащитной конференции "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію", на которой побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Россияне уничтожили сотни тысяч зданий

Омбудсман сообщил, что Украине понадобится десятилетие и более 500 миллиардов долларов для восстановления. Он добавил, что с каждым днем этот показатель будет расти:

"Диктаторские страны демонстрируют, что они не остановятся в своем желании подавить голоса людей не только внутри своих границ, но и за их пределами", — отметил Лубинец.

Он добавил, что иранские "Шахеды" атакуют украинские дома, памятники культуры, больницы, детские сады, школы. Также враг продолжает активно использовать ракеты.

Ранее сообщалось, что Лубинец сообщил, что для получения паспорта гражданина Украины необходимо предоставить документ о военном учете. Это касается украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом.

Также Лубинец сообщил, что тысячи гражданских украинцев находятся в плену. Украина работает над их возвращением домой.

Украина обстрелы оккупанты Дмитрий Лубинец война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:17 OpenAI готовит к запуску Sora — что умеет новая модель ИИ

16:13 На фронте погиб известный одесский музыкант

16:04 Германия обеспокоена ростом угрозы от РФ — в чем причина

16:03 Не только налоги — к чему готовиться ФЛП в ближайшее время

15:52 Синоптик Диденко призвала быть внимательными из-за погоды завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:38 Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский

15:37 Можно ли закрыть Национальный кэшбек, избежав раскрытия данных

15:35 Космическая сумма — какая зарплата главы правления Нафтогаза

15:34 Помощь при рождении ребенка изменится — что будет в 2025 году

15:29 Изнасиловал и задушил — жуткое преступление на Одесчине

16:17 OpenAI готовит к запуску Sora — что умеет новая модель ИИ

16:13 На фронте погиб известный одесский музыкант

16:04 Германия обеспокоена ростом угрозы от РФ — в чем причина

16:03 Не только налоги — к чему готовиться ФЛП в ближайшее время

15:52 Синоптик Диденко призвала быть внимательными из-за погоды завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:38 Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский

15:37 Можно ли закрыть Национальный кэшбек, избежав раскрытия данных

15:35 Космическая сумма — какая зарплата главы правления Нафтогаза

15:34 Помощь при рождении ребенка изменится — что будет в 2025 году

15:29 Изнасиловал и задушил — жуткое преступление на Одесчине

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК