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Лубінець прокоментував рівень "бусифікації" в Україні

5 грудня 2024 14:23
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — чи вирішено питання з бусифікацією
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Для розв'язання цього питання було розпочато нову програму з організацією круглих столів у різних регіонах.

Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець під час Міжнародної правозахисної конференції десятиліття 2014-2024, повідомляють Новини.LIVE у четвер, 5 грудня.

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Лубінець заявив, що в Україні досі існує проблема "бусифікації" під час мобілізації. За його словами, до нього продовжують надходити звернення від громадян, які скаржаться на порушення їхніх прав під час процесу мобілізації, у тому числі й "бусифікації".

"Коли інколи в незаконний спосіб, застосовуючи фізичну силу, силоміць затягують громадян України в "бусики" і потім їх доставляють до ТЦК, забирають мобільні телефони, не допускають адвокатів, не дають інформацію родинам. Чи були такі випадки? Так, були", — зауважив омбудсмен.

Він додав, що кожен такий інцидент в Офісі омбудсмена намагаються вирішити: реагують на звернення та ініціюють відкриття внутрішніх проваджень і кримінальних справ.

Лубінець підкреслив, що з приходом нового міністра оборони Рустема Умєрова комунікація з правоохоронними органами покращилася, але проблемні регіони досі залишаються. Також, за його словами, є реагування зі сторони державних правоохоронних органів.

"Що ми зараз робимо? Місяць тому ми розпочали окрему нову програму: організовуємо круглі столи під регулюванням моїх регіональних представників. Вони запрошують всіх керівників правоохоронних органів, ТЦК та СП, громадськість і представників адвокатської спільноти. Там ми розбираємо ті випадки, які відбувалися під час мобілізації у певній області, напрацьовуємо рекомендації і на майбутнє ставимо умову, щоб подібні випадки не відбувалися" — підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов заявив, що так звана "бусифікація" є відповіддю ухилянтам. Він також зазначив, що рекрутинг значно ефективніший за мобілізацію через ТЦК.

Зауважимо, працівники ТЦК та СП мають діяти виключно в межах своїх повноважень, встановлених законодавством України. Однак деякі дії категорично заборонені, і громадяни повинні знати про свої права.

військовий призов мобілізація Дмитро Лубінець омбудсмен ТЦК та СП військовозобов'язані

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