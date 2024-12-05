Мобилизация в Украине — решен ли вопрос с бусификацией

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Украина не победила проблему "бусификации" во время мобилизации граждан. Для решения этого вопроса была начата новая программа с организацией круглых столов в разных регионах.

Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец во время Международной правозащитной конференции десятилетия 2014-2024 годов, сообщают Новини.LIVE в четверг, 5 декабря.

Читайте также:

Какой уровень "бусификации" в Украине

Лубинец заявил, что в Украине до сих пор существует проблема "бусификации" во время мобилизации. По его словам, к нему продолжают поступать обращения от граждан, которые жалуются на нарушение их прав во время процесса мобилизации, в том числе и "бусификации".

"Когда иногда незаконным способом, применяя физическую силу, силой затягивают граждан Украины в "бусики" и потом их доставляют в ТЦК, забирают мобильные телефоны, не допускают адвокатов, не дают информацию семьям. Были ли такие случаи? Да, были", — отметил омбудсмен.

Он добавил, что каждый такой инцидент в Офисе омбудсмена пытаются решить: реагируют на обращения и инициируют открытие внутренних производств и уголовных дел.

Лубинец подчеркнул, что с приходом нового министра обороны Рустема Умерова коммуникация с правоохранительными органами улучшилась, но проблемные регионы до сих пор остаются. Также, по его словам, есть реагирование со стороны государственных правоохранительных органов.

"Что мы сейчас делаем? Месяц назад мы начали отдельную новую программу: организуем круглые столы под регулированием моих региональных представителей. Они приглашают всех руководителей правоохранительных органов, ТЦК и СП, общественность и представителей адвокатского сообщества. Там мы разбираем те случаи, которые происходили во время мобилизации в определенной области, нарабатываем рекомендации и на будущее ставим условие, чтобы подобные случаи не происходили", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, военный Кирилл Сазонов заявил, что так называемая "бусификация" является ответом уклонистам. Он также отметил, что рекрутинг значительно эффективнее мобилизации через ТЦК.

Заметим, что работники ТЦК и СП должны действовать исключительно в пределах своих полномочий, установленных законодательством Украины. Однако некоторые действия категорически запрещены и граждане должны знать о своих правах.