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Лубінець заявив, скільки цивільних перебуває в російському полоні

5 грудня 2024 14:43
Ольга Антоновська - редактор
Цивільні у полоні — Лубінець пояснив, скільки українців РФ взяла у заручники
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Тисячі цивільних українців перебувають у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 5 грудня, під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію".

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Як зазначив Дмитро Лубінець, Україні вдається організовувати обміни. Однак, за його словами, це відбувається не так системно, як би хотілося.

"Ми можемо припускати, що тільки цивільних може бути понад 16 тисяч заручників", — зазначив Лубінець.

Він також зауважив, що ця цифра не остаточна. Бо часто рідні затриманих повідомляють про полон тільки після того, як виїжджають з окупованих території. Люди попросту бояться, що росіяни дізнаються про контакти з українською стороною.

"Вони ж не розбираються, вони забирають всіх, якщо думають, що ці люди якось проукраїнськи налаштовані", — зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, в російському полоні загинув мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Тіло чоловіка повернули додому.

В ISW заявили, що Росія намагається звинуватити Україну у відмові від обміну військовополоненими. Однак такі заяви РФ є маніпуляцією.

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