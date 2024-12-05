Гражданские в плену — Лубинец объяснил, сколько украинцев РФ взяла в заложники

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Тысячи гражданских украинцев находятся в плену. Украина работает над их возвращением домой.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в четверг, 5 декабря, во время Десятой правозащитной конференции "Отвоевывая права человека — Сохраняя демократию".

Читайте также:

Сколько гражданских украинцев взяли в плен

Как отметил Дмитрий Лубинец, Украине удается организовывать обмены. Однако, по его словам, это происходит не так системно, как хотелось бы.

"Мы можем предполагать, что только гражданских может быть более 16 тысяч заложников", — отметил Лубинец.

Он также отметил, что эта цифра не окончательная. Потому часто родные задержанных сообщают о плене только после того, как выезжают с оккупированных территории. Люди просто боятся, что россияне узнают о контактах с украинской стороной.

"Они же не разбираются, они забирают всех, если думают, что эти люди как-то проукраински настроены", — отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, в российском плену погиб мэр Днепрорудного Евгений Матвеев. Тело мужчины вернули домой.

В ISW заявили, что Россия пытается обвинить Украину в отказе от обмена военнопленными. Однако подобные заявления РФ являются манипуляцией.