Війна в Україні — Росія звинуватила Україну у відмові обміну військовополоненими

Повернення українських військовополонених додому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія намагається дискредитувати Україну, звинувачуючи у відмові від обміну військовополоненими. Однак заяви РФ є маніпуляцією, яка спрямована на підрив довіри українців до влади.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 3 грудня.

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Росія активно проводить інформаційні операції щодо обміну військовополоненими для того, аби дискредитувати Україну та підірвати довіру громадян до уряду. РФ намагається представити Україну як державу, що нібито відмовляється від переговорів щодо обміну військовополоненими.

Минулого тижня, 27 листопада, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ готова обміняти 630 українських військовополонених у форматі "один на один".

Згодом 2 грудня російська омбудсмен Тетяна Москалькова опублікувала імовірний список цих осіб і заявила, що Україна відмовилася від обміну після пропозиції Росії.

Однак вже наступного дня в Україні ці заяви було спростовано. Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов заявив, що російська сторона не подавала офіційних запитів на обмін.

Він додав, що серед опублікованих Росією імен є цивільні, а також військовополонені, яких Україна вже повернула додому. Усов наголосив на тому, що російські чиновники, які публічно заявляють, що Україна підриває обмін військовополоненими, намагаються дискредитувати українську владу.

"Одне з російських інсайдерських джерел зазначило, що 29 листопада і 3 грудня заяви Захарової та Москалькової про нібито готовність Росії провести великий обмін полоненими є спробою представити західним партнерам і союзникам України неправдивий наратив про те, що українське керівництво не бажає вести переговори, при цьому брехливо зображуючи Росію як сторону, яка зацікавлена в переговорах", — йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW вважають, що такі дії Росії, імовірно, спрямовані на відволікання уваги від зусиль Кремля зірвати процес обміну військовополоненими та від постійних повідомлень про порушення прав людини у РФ, включно зі стратами українських військовополонених.

"Росія, а не Україна, раніше демонструвала небажання проводити обмін військовополоненими, оскільки Росія відхиляла українські пропозиції щодо обміну за кілька місяців до початку наступу українських військ у Курській області в серпні 2024 року", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, в Одесі відбулася чергова акція Free Azov, під час якої містяни нагадали про українських героїв, які перебувають у російському полоні.

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