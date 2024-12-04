Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW arrow

РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

4 грудня 2024 08:22
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Росія звинуватила Україну у відмові обміну військовополоненими
Повернення українських військовополонених додому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росія намагається дискредитувати Україну, звинувачуючи у відмові від обміну військовополоненими. Однак заяви РФ є маніпуляцією, яка спрямована на підрив довіри українців до влади.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Росія проводить ІПСО щодо обміну військовополоненими

Росія активно проводить інформаційні операції щодо обміну військовополоненими для того, аби дискредитувати Україну та підірвати довіру громадян до уряду. РФ намагається представити Україну як державу, що нібито відмовляється від переговорів щодо обміну військовополоненими.

Минулого тижня, 27 листопада, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ готова обміняти 630 українських військовополонених у форматі "один на один". 

Згодом 2 грудня російська омбудсмен Тетяна Москалькова опублікувала імовірний список цих осіб і заявила, що Україна відмовилася від обміну після пропозиції Росії.

Однак вже наступного дня в Україні ці заяви було спростовано. Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов заявив, що російська сторона не подавала офіційних запитів на обмін.

Він додав, що серед опублікованих Росією імен є цивільні, а також військовополонені, яких Україна вже повернула додому. Усов наголосив на тому, що російські чиновники, які публічно заявляють, що Україна підриває обмін військовополоненими, намагаються дискредитувати українську владу.

"Одне з російських інсайдерських джерел зазначило, що 29 листопада і 3 грудня заяви Захарової та Москалькової про нібито готовність Росії провести великий обмін полоненими є спробою представити західним партнерам і союзникам України неправдивий наратив про те, що українське керівництво не бажає вести переговори, при цьому брехливо зображуючи Росію як сторону, яка зацікавлена в переговорах", — йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW вважають, що такі дії Росії, імовірно, спрямовані на відволікання уваги від зусиль Кремля зірвати процес обміну військовополоненими та від постійних повідомлень про порушення прав людини у РФ, включно зі стратами українських військовополонених.

"Росія, а не Україна, раніше демонструвала небажання проводити обмін військовополоненими, оскільки Росія відхиляла українські пропозиції щодо обміну за кілька місяців до початку наступу українських військ у Курській області в серпні 2024 року", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, в Одесі відбулася чергова акція Free Azov, під час якої містяни нагадали про українських героїв, які перебувають у російському полоні.

Раніше ми писали про те, що стало відомо про точну локацію фільтраційного табору в Білорусі, де катували полонених українців. Табір організували на території державного підприємства.

МЗС полонені війна в Україні війна Росія військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:01 Дрова, субсидії та виплати — що нового у Зимовій підтримці

09:00 Субсидію анулюють — кому доведеться повернути гроші державі

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

08:49 Тарифи на комуналку — відомо, коли можуть зрости ціни

08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

08:05 Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

08:02 Закликала підпалити будівлю ТЦК під час мітингу — що вирішив суд

08:00 Нова допомога для дітей — кому виплатять по 6,5 тис. грн

09:01 Дрова, субсидії та виплати — що нового у Зимовій підтримці

09:00 Субсидію анулюють — кому доведеться повернути гроші державі

08:49 Тарифи на комуналку — відомо, коли можуть зрости ціни

08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

08:05 Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

08:02 Закликала підпалити будівлю ТЦК під час мітингу — що вирішив суд

08:00 Нова допомога для дітей — кому виплатять по 6,5 тис. грн

07:46 Росія не посилюватиме режим Асада у Сирії, — ISW

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету