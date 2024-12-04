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РФ проводит информационные операции по обмену пленными — ISW

4 декабря 2024 08:22
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Россия обвинила Украину в отказе обмена военнопленными
Возвращение украинских военнопленных домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россия пытается дискредитировать Украину, обвиняя в отказе от обмена военнопленными. Однако заявления РФ являются манипуляцией, направленной на подрыв доверия украинцев к власти.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны  (ISW) во вторник, 3 декабря.

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Россия активно проводит информационные операции по обмену военнопленными для того, чтобы дискредитировать Украину и подорвать доверие граждан к правительству. РФ пытается представить Украину как государство, которое якобы отказывается от переговоров по обмену военнопленными.

На прошлой неделе, 27 ноября, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что РФ готова обменять 630 украинских военнопленных в формате "один на один". 

Впоследствии 2 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала вероятный список этих лиц и заявила, что Украина отказалась от обмена после предложения России.

Однако уже на следующий день в Украине эти заявления были опровергнуты. Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадный генерал Дмитрий Усов заявил, что российская сторона не подавала официальных запросов на обмен.

Он добавил, что среди опубликованных Россией имен есть гражданские, а также военнопленные, которых Украина уже вернула домой. Усов отметил, что российские чиновники, которые публично заявляют, что Украина подрывает обмен военнопленными, пытаются дискредитировать украинскую власть.

"Один из российских инсайдерских источников отметил, что 29 ноября и 3 декабря заявления Захаровой и Москальковой о якобы готовности России провести большой обмен пленными является попыткой представить западным партнерам и союзникам Украины ложный нарратив о том, что украинское руководство не желает вести переговоры, при этом лживо изображая Россию как сторону, которая заинтересована в переговорах", — говорится в сообщении.

Аналитики ISW считают, что такие действия России, вероятно, направлены на отвлечение внимания от усилий Кремля сорвать процесс обмена военнопленными и от постоянных сообщений о нарушениях прав человека в РФ, включая казни украинских военнопленных.

"Россия, а не Украина, ранее демонстрировала нежелание проводить обмен военнопленными, поскольку Россия отклоняла украинские предложения по обмену за несколько месяцев до начала наступления украинских войск в Курской области в августе 2024 года", — отмечают аналитики.

Напомним, в Одессе состоялась очередная акция Free Azov, во время которой горожане напомнили об украинских героях, находящихся в российском плену.

Ранее мы писали о том, что стало известно о точной локации фильтрационного лагеря в Беларуси, где пытали пленных украинцев. Лагерь был организован на территории государственного предприятия.

МИД пленные война в Украине війна Россия военнослужащие

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