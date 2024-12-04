В російському полоні загинув мер Дніпрорудного

Міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Фото: Запорізька ОВА

В Україну повернули тіло закатованого в російському полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у неволі понад два роки. Чоловік до останнього залишався у місті та підтримував громадян.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 4 грудня.

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В Україну повернули тіло мера Дніпрорудного

Під час останнього обміну тілами Україна отримала тіло закатованого росіянами міського голови Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва.

"Люди — найцінніше, що ми втрачаємо в цій нещадній війні, яку розв’язала країна-терорист — Росія", — написав Федоров.

Дніпрорудне було окуповане російськими військами наприкінці лютого 2022 року. Незабаром після цього Матвєєв, який залишився у місті, був взятий у полон. Він провів у неволі два роки та вісім місяців, де зазнав катувань, що призвели до його смерті.

"Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми та заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим", — зазначив голова Запорізької ОВА.

Він наголосив на тому, що мер Дніпрорудного під час окупації не покинув своє місто і людей та робив усе задля того, аби забезпечити життєдіяльність громади, інформуючи та підтримуючи населення.

"Немає слів, аби висловити весь біль від втрати. В нас немає часу на зволікання. Щодня Росія чинить терор із нашими людьми — справжніми патріотами", — заявив Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців.

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