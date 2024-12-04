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В Україну повернули тіло закатованого в полоні мера Дніпрорудного

4 грудня 2024 10:53
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
В російському полоні загинув мер Дніпрорудного
Міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Фото: Запорізька ОВА
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україну повернули тіло закатованого в російському полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у неволі понад два роки. Чоловік до останнього залишався у місті та підтримував громадян.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 4 грудня.

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Під час останнього обміну тілами Україна отримала тіло закатованого росіянами міського голови Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва. 

"Люди — найцінніше, що ми втрачаємо в цій нещадній війні, яку розв’язала країна-терорист — Росія", — написав Федоров.

Дніпрорудне було окуповане російськими військами наприкінці лютого 2022 року. Незабаром після цього Матвєєв, який залишився у місті, був взятий у полон. Він провів у неволі два роки та вісім місяців, де зазнав катувань, що призвели до його смерті.

"Євгеній Сергійович  був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми та заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим", — зазначив голова Запорізької ОВА.

Він наголосив на тому, що мер Дніпрорудного під час окупації не покинув своє місто і людей та робив усе задля того, аби забезпечити життєдіяльність громади, інформуючи та підтримуючи населення. 

"Немає слів, аби висловити весь біль від втрати. В нас немає часу на зволікання. Щодня Росія чинить терор із нашими людьми — справжніми патріотами", — заявив Федоров. 

В Україну повернули тіло закатованого в полоні мера Дніпрорудного - фото 1
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців.

Раніше ми писали про те, що мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди дев’ятьом родинам полеглих захисників.

росіяни Запорізька область полонені Іван Федоров окупація війна в Україні

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