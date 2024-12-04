В российском плену погиб мэр Днепрорудного

Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев. Фото: Запорожская ОВА

В Украину вернули тело замученного в российском плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, который находился в неволе более двух лет. Мужчина до последнего оставался в городе и поддерживал граждан.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 4 декабря.

Читайте также:

В Украину вернули тело мэра Днепрорудного

Во время последнего обмена телами Украина получила тело замученного россиянами городского головы Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

"Люди — самое ценное, что мы теряем в этой беспощадной войне, которую развязала страна-террорист — Россия", — написал Федоров.

Днепрорудное было оккупировано российскими войсками в конце февраля 2022 года. Вскоре после этого Матвеев, который остался в городе, был взят в плен. Он провел в неволе два года и восемь месяцев, где подвергся пыткам, которые привели к его смерти.

"Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, неравнодушным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным", — отметил председатель Запорожской ОГА.

Он отметил, что мэр Днепрорудного во время оккупации не покинул свой город и людей и делал все для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность громады, информируя и поддерживая население.

"Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери. У нас нет времени на промедление. Ежедневно Россия совершает террор с нашими людьми — настоящими патриотами", — заявил Федоров.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Украина по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих.

Ранее мы писали о том, что мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды девяти семьям павших защитников.