Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного arrow

В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

4 декабря 2024 10:53
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В российском плену погиб мэр Днепрорудного
Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев. Фото: Запорожская ОВА
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Украину вернули тело замученного в российском плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, который находился в неволе более двух лет. Мужчина до последнего оставался в городе и поддерживал граждан.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 4 декабря.

Читайте также:

В Украину вернули тело мэра Днепрорудного

Во время последнего обмена телами Украина получила тело замученного россиянами городского головы Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева. 

"Люди — самое ценное, что мы теряем в этой беспощадной войне, которую развязала страна-террорист — Россия", — написал Федоров.

Днепрорудное было оккупировано российскими войсками в конце февраля 2022 года. Вскоре после этого Матвеев, который остался в городе, был взят в плен. Он провел в неволе два года и восемь месяцев, где подвергся пыткам, которые привели к его смерти.

"Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, неравнодушным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным", — отметил председатель Запорожской ОГА.

Он отметил, что мэр Днепрорудного во время оккупации не покинул свой город и людей и делал все для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность громады, информируя и поддерживая население. 

"Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери. У нас нет времени на промедление. Ежедневно Россия совершает террор с нашими людьми — настоящими патриотами", — заявил Федоров.

В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного - фото 1
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Украина по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих.

Ранее мы писали о том, что мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды девяти семьям павших защитников.

россияне Запорожская область пленные Иван Федоров оккупация война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:20 Сезонный рост цен — где дешевле покупать помидоры

11:17 На Солнце было шесть вспышек — стоит ли переживать метеозависимым

11:05 Выплаты от ООН в декабре — как и где можно подать заявку

10:57 Что не сессия, то награда — Труханов получил новый подарок

10:53 В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

10:50 Военные облигации можно купить за тысячу от Зеленского в Дії

10:44 Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство

10:40 Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски

10:32 Юрист объяснил последствия отказа показать документы ТЦК

10:29 Наследственные споры — как поделить имущество без судебных тяжб

11:20 Сезонный рост цен — где дешевле покупать помидоры

11:17 На Солнце было шесть вспышек — стоит ли переживать метеозависимым

11:05 Выплаты от ООН в декабре — как и где можно подать заявку

10:57 Что не сессия, то награда — Труханов получил новый подарок

10:53 В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

10:50 Военные облигации можно купить за тысячу от Зеленского в Дії

10:44 Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство

10:40 Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски

10:32 Юрист объяснил последствия отказа показать документы ТЦК

10:29 Наследственные споры — как поделить имущество без судебных тяжб

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету