Обмін загиблими — Україна повернула тіла 502 полеглих військових

Похорон військовослужбовця. Фото: Лановецька міська рада

Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців. Особи будуть встановлені у найкоротші терміни.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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У Координаційному штабі розповіли, що в Україну вдалося повернути тіла загиблих, які воювали на різних напрямках:

397 з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернено 17 загиблих.

Зазначається, що полеглих військових вдалося повернути за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни спільно з експертними установами.

Скриншот допису Координаційного штабу

Нагадаємо, востаннє обмін загиблими відбувся 8 листопада цього року. Тоді в Україну повернули тіла 563 загиблих військових.

Також ми писали, нещодавно на фронті загинув український актор Петро Великий. Майже 20 років він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка.