Обмін загиблими — Україна повернула тіла 502 полеглих військових

В Україну повернули тіла 502 загиблих військових
Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців. Особи будуть встановлені у найкоротші терміни.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Повернення загиблих військових в Україну
У Координаційному штабі розповіли, що в Україну вдалося повернути тіла загиблих, які воювали на різних напрямках:
- 397 з Донецького напрямку;
- 24 з Луганського напрямку;
- 64 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території Росії повернено 17 загиблих.
Зазначається, що полеглих військових вдалося повернути за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни спільно з експертними установами.
Нагадаємо, востаннє обмін загиблими відбувся 8 листопада цього року. Тоді в Україну повернули тіла 563 загиблих військових.
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