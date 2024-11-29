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В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

29 листопада 2024 13:56
Карина Приходько - Редактор
Обмін загиблими — Україна повернула тіла 502 полеглих військових
Похорон військовослужбовця. Фото: Лановецька міська рада
Карина Приходько - Редактор

Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців. Особи будуть встановлені у найкоротші терміни.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

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Повернення загиблих військових в Україну

У Координаційному штабі розповіли, що в Україну вдалося повернути тіла загиблих, які воювали на різних напрямках:

  • 397 з Донецького напрямку;
  • 24 з Луганського напрямку;
  • 64 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території Росії повернено 17 загиблих.

Зазначається, що полеглих військових вдалося повернути за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни спільно з експертними установами.

обмін загиблими 29 листопада
Скриншот допису Координаційного штабу

Нагадаємо, востаннє обмін загиблими відбувся 8 листопада цього року. Тоді в Україну повернули тіла 563 загиблих військових. 

Також ми писали, нещодавно на фронті загинув український актор Петро Великий. Майже 20 років він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка.

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