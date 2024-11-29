Обмен погибшими — Украина вернула тела 502 павших военных

В Украину вернули тела 502 погибших военных
Украина по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих. Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение погибших военных в Украину
В Координационном штабе рассказали, что в Украину удалось вернуть тела погибших, воевавших на разных направлениях:
- 397 из Донецкого направления;
- 24 из Луганского направления;
- 64 из Запорожского направления;
- из моргов на территории России возвращено 17 погибших.
Отмечается, что павших военных удалось вернуть при содействии Международному Комитету Красного Креста.
Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки совместно с экспертными учреждениями.
Напомним, последний раз обмен погибшими состоялся 8 ноября этого года. Тогда в Украину вернули тела 563 погибших военных.
Также мы писали, что недавно на фронте погиб украинский актер Петр Великий. Около 20 лет он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко.
Читайте Новини.LIVE!