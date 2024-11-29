Обмен погибшими — Украина вернула тела 502 павших военных

Похороны военнослужащего. Фото: Лановецкий городской совет

Украина по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих. Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Возвращение погибших военных в Украину

В Координационном штабе рассказали, что в Украину удалось вернуть тела погибших, воевавших на разных направлениях:

397 из Донецкого направления;

24 из Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории России возвращено 17 погибших.

Отмечается, что павших военных удалось вернуть при содействии Международному Комитету Красного Креста.

Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки совместно с экспертными учреждениями.

Скриншот сообщения Координационного штаба

Напомним, последний раз обмен погибшими состоялся 8 ноября этого года. Тогда в Украину вернули тела 563 погибших военных.

Также мы писали, что недавно на фронте погиб украинский актер Петр Великий. Около 20 лет он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко.