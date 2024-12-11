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Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

11 декабря 2024 17:47
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — сколько граждан погибли в результате атак РФ
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В ноябре 2024 года в результате атак Российской Федерации в Украине погибли по меньшей мере 165 гражданских лиц, среди них 8 детей. Еще 887 человек получили ранения, в том числе 57 детей.

Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, написал омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 11 декабря.

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Отчет ООН по погибшим детям в Украине из-за обстрелов РФ. Фото: Офис омбудсмена

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 12 340 гражданских. Еще 27 836 человек получили ранения различной степени тяжести.

В ноябре в Украине погибли по меньшей мере 165 гражданских лиц и 887 получили ранения. Из них 8 детей погибли и 57 пострадали в результате вражеских обстрелов.

По данным мониторинговой миссии ООН, количество жертв в ноябре 2024 года стало значительно больше, чем в ноябре 2023 года, когда было 113 погибших и 363 раненых.

В результате использования Россией дальнобойного оружия, в частности ракет и артиллерийских боеприпасов погибли 65 граждан Украины.

"На Херсонщине почти ежедневно от обстрелов беспилотными летательными аппаратами малой дальности (дронами) погибали и были ранены гражданские граждане", — написал Лубинец.

Также Миссия ООН отметила, что российская армия возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мир не должен просто наблюдать за изменением статистики жертв. Мир должен сделать все, чтобы террористическая Россия ответила за каждую разрушенную жизнь! Помогайте Украине, ведь именно таким образом вы защищаете и себя!" — подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь - фото 2
Сообщение Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, россияне уничтожили или повредили в Украине более 250 тысяч зданий. Для восстановления понадобятся десятки лет.

Ранее мы писали о том, что мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в настоящее время в городе ущерб от атак россиян оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

ООН Дмитрий Лубинец война в Украине жертвы погибшие гражданские

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