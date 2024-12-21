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Лубинец прокомментировал встречу с Москальковой — что сказал

21 декабря 2024 22:20
Аркадий Пастула - Редактор
Лубинец рассказал о договоренностях с Москальковой
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал свою встречу с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Он заявил, что увидел заинтересованность у стороны РФ по обмену информацией о пропавших без вести.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире "Мы-Украина" в субботу, 21 декабря.

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Лубинец сообщил, что стороны обменялись списками военнопленных и гражданских заложников. Кроме того, они договорились начать процедуру верификации данных.

"И отдельно у нас была достаточно долговременная дискуссия по нахождению информации о лицах, которые официально считаются пропавшими без вести — которые есть у нас, и с территории РФ. Неоднократно мы искали механизм, как находить информацию. Мы продолжаем в техническом режиме это решать, но я увидел заинтересованность у российской стороны, в том числе — чтобы предоставлять информацию о лицах пропавших без вести", — отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Что предшествовало

Лубинец 20 декабря встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на территории Беларуси.

Лубинец и Москалькова
Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Стороны совершили обмен посылками и письмами для военнопленных.

"Передали списки военнопленных, обсудили вопросы их верификации, а также списки незаконно заключенных гражданских. Обменялись посылками и письмами для военнопленных. Передали 1 500 пакетов с теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Состоялась репатриация тел погибших воинов", — рассказал Лубинец.

По его словам, также были обсуждены пути дальнейшего взаимодействия для возвращения военнопленных, гражданских и решения гуманитарных вопросов.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Лубинец сообщил о количестве украинских военнопленных, казненных российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения. По подтвержденным данным, таких случаев насчитывается 177.

Ранее Лубинец заявил, что в ноябре 2024 года из-за атак России в Украине погибли по меньшей мере 165 мирных жителей, среди которых восемь детей.

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