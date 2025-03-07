Россиянка призналась в похищении украинского ребенка из Херсонской области

Россиянка, которая похитила ребенка. Фото: скриншот из видео

Мать ликвидированного в Украине российского оккупанта похитила украинского ребенка. Это произошло на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом женщина призналась во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, соответствующее видео распространяют в соцсетях.

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На встрече с фюрером мать убитого орка открыто призналась, что украла ребенка в оккупированной Херсонской области и вывезла из Украины.

Конченые твари. pic.twitter.com/XlXWmhMQpd - распад и неуважение (@VictorKvert2008) March 7, 2025

Россиянка украла ребенка

По словам россиянки, во время ее первой якобы "гуманитарной поездки" на временно оккупированные территории Херсонской области она "нашла там свою дочь".

"Сейчас она уже в семье, пока что под опекой, мы над этим работаем. Но для нас это солнышко, ей четыре годика. В нашу семью вернулся кусочек счастья", — сказала она.

Сколько детей депортировали россияне

Отметим, что по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца по состоянию на конец 2024 года, из оккупации на подконтрольные украинские территории удалось вернуть 1 032 ребенка с 24 февраля 2022 года. В феврале этого года домой вернулись еще 12 детей, которых незаконно вывезли в Россию.

В целом Россия депортировала или незаконно переместила около 20 тысяч украинских детей.

Напомним, вчера на подконтрольную территорию Украины из оккупации вернули еще семерых детей.

А в конце февраля из захваченных Россией территорий вернули девушку, которая более 10 лет жила в оккупации.