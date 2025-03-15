США остановили финансирование команды по поиску похищенных РФ украинских детей

Маленький мальчик играет с тенью.фото: Freepik

В США подразделение, которое помогало возвращать похищенных Россией украинских детей, попало под сокращение. Отмечается, что финансирование проекта приостановили в рамках работы департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском.

Об этом информирует издание The i Paper.

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Отмечается, что сокращение федеральных расходов Трампа, которое возглавил Илон Маск, теперь коснулось и подразделения, которое помогает спасать украинских детей, похищенных Россией. тысячи детей были похищены и вывезены из Украины в Россию во время полномасштабной войны в рамках незаконной депортации.

Группу специалистов из Йельского университета, которые используют передовые технологии для отслеживания детей и помощи в их репатриации, финансировало правительство США. Исследователи используют информацию из открытых источников, включая спутниковые снимки, социальные сети и российские публикации, чтобы идентифицировать, найти и отследить местонахождение украинских детей.

В одном из последних отчетов лаборатории перед инаугурацией Трампа в январе, она собрала доказательства о 314 детях из Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.

Издание отмечает, что сворачивание работы команды вызовет дальнейшее беспокойство относительно позиции администрации Дональда Трампа в отношении России. Это также станет ударом по деликатным отношениям между Вашингтоном и Киевом. Правительство Великобритании теперь могут попросить вмешаться, чтобы компенсировать дефицит финансирования Йельского университета.

Отмечается, что поступило более 19 500 сообщений о "незаконной депортации и принудительном перемещении детей". В то же время участники кампании утверждают, что Россия забирает детей, чтобы уничтожить украинскую культуру и навязать молодому поколению пророссийские взгляды.

По данным Bring Kids Back UA, инициативы Владимира Зеленского, направленной на спасение всех детей от депортации и оккупации, пока было репатриировано около 1240 детей.

Напомним, что недавно на подконтрольную территорию Украины из оккупации вернули еще семерых детей.

А в конце февраля из захваченных Россией территорий вернули девушку, которая более 10 лет жила в оккупации.